Magicianul de 16 ani de la Steaua VISEAZA la aurul olimpic! Tanarul inotator care are ca obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice la doar 16 ani

Magicianul de la Steaua are 16 ani, e inotator si face trucuri cu cartile. Vrea sa faca o magie la Jocurile olimpice si sa ia aurul!

David Popovici are 16 ani si s-a umplut de titluri la campionatele nationale. A pierdut o singura proba in fata lui Robert Glinta.

"Urmaresc sa ma calific la Jocurile Olimpice, ar fi o performanta destul de tare pentru un baiat de 16 ani", a spus David Popovici pentru PRO TV.

David inoata intre 7 si 14 kilometri in fiecare zi.

Reporter: - Cate mese pe zi ai?

David: - Cred ca mananc in jur de 6 mese pe zi, toate destul de consistente.

Michael Phelps si David Copperfield sunt idolii inotatorului de la Steaua.

Reporter: - De ce ti se spune magicianul?

David: - In principal pentru ca imi place sa fac si trucuri cu carti. Cred ca as putea sa avansez destul de tare si in domeniul asta, dupa ce termin cu inotul.

