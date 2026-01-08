Louis Munteanu (23 de ani) va juca de acum în Major League Soccer (MLS), unica ligă din Statele Unite ale Americii, pentru D.C. United, echipa din statul Washington.



Iuliu Mureșan: ”Louis e fericit! / Ne ajută mult banii de pe transferul lui”



Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, i-a oferit un interviu corespondentei Pro TV Miruna Pop în care, printre altele, a vorbit și despre Louis Munteanu.



Mureșan a sugerat că atacantul e fericit în America și că pe CFR Cluj o ajută enorm suma încasată de ardeleni de pe urma transferului său.



”E bine, e mulțumit. E fericit! Și lucrurile s-au rezolvat. Iar pe noi ne ajută foarte mult banii dep e transferul lui. Noi mergem mai departe și vom reuși”, a spus Iuliu Mureșan.

Cifrele lui Louis Munteanu



Farul Constanța: 86 meciuri jucate, 25 goluri înscrise, 11 pase decisive

CFR Cluj: 63 meciuri jucate, 28 goluri înscrise, 9 pase decisive

Fiorentina Primavera: 40 meciuri jucate, 13 goluri înscrise, 4 pase decisive

Anamaria Prodan, reacție categorică după transferul lui Louis Munteanu în SUA: ”Nici nu îmi pun problema asta!”



Transferul luis Munteanu în MLS a fost intermediat de impresara Anamaria Prodan.

”Este un transfer foarte bun pentru fotbalul românesc. Minunat pentru Louis. Având în vedere că MLS va fi liga care va avea cei mai mulți ochi ațintiți la Mondial asupra ei.



Este un transfer minunat. Louis își deschide aripile și va face istorie, sunt sigură, absolut oriunde va merge! Americanii și-au dorit mult acest transfer.



Am lucrat zi și noapte timp de două luni. Louis, normal, pleacă în cantonament cu echipa din MLS. Nici nu îmi pun problema vreodată că nu va face parte din lotul naționalei.



Veți vedea cine va fi Louis Munteanu cu adevărat. În România și-a arătat doar 50 la sută din potențial”, a spus Anamaria Prodan pentru Pro TV și Sport.ro.

