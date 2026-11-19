CSM Oradea a fost învinsă în deplasare de formaţia sârbă SPD Radnicki Kragujevac, cu scorul de 15-11 (4-3, 4-2, 3-2, 4-4), miercuri seara, în Grupa B a Ligii Campionilor la polo pe apă masculin.

Radnicki Kragujevac - CSM Oradea 15-11

Gazdele au dominat jocul de la un capăt la altul, chiar dacă orădenii au nu le-au permis să se desprindă decisiv.

Tudor Fulea a marcat 4 goluri pentru vicecampioana României, Ivan Gusarov 2, Tiberiu Negrean 1, Sebastian Oltean 1, Tommaso Stefan Insinna 1, Ferenc Istvan Czenk 1 şi Petar Velkic 1.

Golurile echipei sârbe au fost reuşite de Nikola Jaksic 3, Sava Randjelovic 3, Nikola Murisic 2, Nikola Dedovic 2, Dusko Pijetlovic 1, Nikola Lukic 1, Angelos Vlahopoulos 1, Viktor Rasovic 1, Strahinja Rasovic 1.

În celălalt meci al grupei, Pro Recco a învins-o pe AN Brescia cu 12-7, într-un duel italian.

Clasamentul din grupa Oradei

Radnicki conduce în clasament, cu 12 puncte, urmată de Pro Recco, 9 puncte, AN Brescia, 3 puncte, CSM Oradea, 0 puncte.

Primele două clasate se califică în sferturile de finală, iar celelalte două vor continua în Euro Cup.

CSM Oradea va juca următorul meci, în penultima etapă, cu Pro Recco, în bazinul propriu, pe 2 decembrie.

Steaua București - Ferencvaros Budapesta 10-18

CSA Steaua Bucureşti a fost învinsă de formaţia maghiară FTC Telekom Waterpolo, cu scorul de 18-10 (3-5, 5-2, 4-1, 6-2), marţi seara, în Bazinul Steaua, în Grupa D a Ligii Campionilor la polo pe apă masculin.

Campioana României a făcut un prim sfert foarte bun, după care Ferencvaros a preluat controlul şi s-a impus fără drept de apel.

Pentru Steaua au înscris Andrei-Radu-Ionuţ Neamţu 3 goluri, Vlad-Luca Georgescu 2, Jerko Marinic Kragic 2, Alin Cristian Pârâianu 1, Djordje Vucinic 1, Andrija Jaukovic 1.

Golurile oaspeţilor au fost reuşite de Edoardo Di Somma 3, Szilard Jansik 3, Konstantinos Kakaris 3, Vendel Csaba Vigvari 2, Stylianos Argyropoulos Kanakakis 2, Marton Gyorgy Vamos 2, Csongor Daniel Lugosi 1, Bence Haverkampf 1, Vince Daniel Varga 1.

În alt meci, Panathinaikos Atena a învins-o pe CN Marseille cu 14-12.

Clasamentul din grupa Stelei

În clasament, CN Marseille şi FTC Telekom Waterpolo, cu 9 puncte, Panathinaikos, 6 puncte, Steaua, 0 puncte.

Steaua va juca următorul meci pe 1 decembrie, în deplasare, cu CN Marseille.

Info: Agerpres

Foto: Steaua București