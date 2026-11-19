Ever Banega, în vârstă de 38 de ani, și-a anunțat retragerea din fotbalul profesionist.

Ever Banega, o legendă pentru Sevilla și La Liga

Fostul mijlocaș al echipei Sevilla în două perioade diferite a câștigat trei titluri Europa League alături de andaluzi (în 2015, 2016 și 2020).

Născut în Rosario, Banega a anunțat decizia sa cu ocazia turneului Copa Potrero care se desfășoară în Argentina, unde juca pentru Defensa y Justicia.

„Este 100% confirmat că mă retrag. Spusesem că sunt cam 80% sigur, dar astăzi, jucând, am spus: «Gata, nu e pentru mine, trebuie să fac alte lucruri».

Dacă mă sună, aș spune nu (n.r.- Lionel Messi să îl sune pentru a juca la Inter Miami). Decizia este luată”, a declarat Ever Banega, într-un interviu acordat ESPN, citat de Mundo Deportivo.

CV-ul lui Banega

Banega a jucat în Spania pentru Valencia și Atletico Madrid, dar la Sevilla a atins apogeul. El a adunat 238 de meciuri oficiale pentru andaluzi, marcând 28 de goluri și oferind 37 de pase decisive.

Argentinianul și-a încheiat prima perioadă la Sevilla în 2016 pentru a semna cu Inter Milano, dar avea să revină pentru o a doua perioadă, când a câștigat al șaptelea titlu Europa League al clubului în 2020, chiar înainte de a-și continua cariera la Al Shabab în Arabia Saudită.

Ulterior, s-a întors la clubul său din copilărie, Newell's Old Boys, penultima sa echipă înainte de a semna cu Defensa y Justicia, unde a jucat ultimul său meci oficial pe 4 mai.