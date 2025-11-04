Liverpool – Real Madrid, ora 22:00, LIVE TEXT. Echipele probabile și tot ce trebuie să știi despre duelul de foc din Liga Campionilor

Probleme pentru Ionuț Radu! Ce au spus spaniolii despre accidentarea portarului român

După performanțele de la WTT Champions Montpellier 2025 de luna trecută, Bernadette Szocs și Elizabeta Samara debutează astăzi la WTT Champions Frankfurt 2025.

”🏓 TENIS DE MASĂ

💥 Bernadette Szocs și Elizabeta Samara intră azi în competiție la Frankfurt

🏓 WTT Champions Frankfurt 2025 debutează azi, în Süwag Energie Arena, iar la startul competiției se află și două sportive de la Clubul Steaua.

Bernadette Szocs, duel cu partenera sa de la dublu Sofia Polcanova



❤💙 Bernadette Szocs și Elizabeta Samara sunt pe tabloul de simplu, iar primele meciuri le vor avea azi, după următorul program:

⏱ Ora 14:20: Elizabeta Samara – Minhyung Jee (Australia);

⏱ Ora 19:30: Bernadette Szocs – Sofia Polcanova (Austria)”, a postat Steaua București, clubul la care sunt legitimate cele două jucătoare de tenis de masă.

Bernadette Szocs va debuta astfel chiar împotriva prietenei Sofia Polcanova, rivala de la simplu și colega de la dublu alături de care a câștigat inclusiv titlul de campioană europeană.

