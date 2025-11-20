Proiectul său de suflet, cunoscut drept „Legea 40%”, a fost votat, iar impactul asupra sportului românesc se anunță major. De acum, echipele care refuză să folosească sportivi autohtoni riscă să intre în colaps financiar din cauza sancțiunilor draconice.



Fostul ministru al Sportului a avertizat că perioada în care ordinul putea fi ignorat sau „fentat” s-a încheiat. Ordinul 500/2022, emis de Novak în urmă cu trei ani, devine literă de lege și obligă toate cluburile, indiferent de disciplină, să aibă în teren o pondere de cel puțin 40% sportivi români în competițiile interne.



Sancțiuni care pot duce la faliment



Sumele au fost gândite special pentru a descuraja orice tentativă de eludare a regulamentului. Dacă în trecut amenzile erau modice și unele echipe preferau să le plătească în avans doar ca să joace cu străini, noua legislație impune penalizări între 500.000 și 1.000.000 de lei pentru fiecare meci în care regula este încălcată.



Noua regulă va intra în vigoare din sezonul 2026-2027.