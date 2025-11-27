Mitică Dragomir a făcut praf Legea Novak: „Au pus multe tâmpenii”

„Eu o tâmpenie mai mare nu am văzut. Până am citit legea, am fost de acord, am crezut că schimbă ceva, nu asta. Când am citit modificările, mi-am dat seama că au pus multe tâmpenii” , a declarat Mitică Dragomir, conform prosport.ro .

Fostul președinte al LPF nu stat mult pe gânduri în momentul în care a fost întrebat despre noua lege și a spus că este „o tâmpenie” chiar dacă inițial a fost de acord cu ea.

Mitică Dragomir a vorbit despre Legea Novak, una dintre hotărârile controversate din ultima perioadă din sportul românesc.

Ce prevede noua lege

Cluburile care participă în competițiile interne vor fi obligate să folosească minimum 40% sportivi români în orice meci oficial, la nivel de seniori sau tineret. Federațiile vor avea libertatea de a stabili modul de aplicare, în funcție de sport și regulament.

Noua regulă va intra în vigoare din sezonul 2026-2027.

Cei care nu respectă procentul minim riscă amenzi uriașe, mai exact între 500.000 și 1.000.000 de lei pentru fiecare abatere, potrivit noilor articole introduse în lege.

Este demn de menționat că textul de lege nu clarifică dacă penalitățile se vor aplica după fiecare meci în care echipele nu respectă minimul de 40%, sau dacă echipele vor fi „taxate” la sfârșitul fiecărei stagiuni.

Ce urmează

Legea va ajunge la președintele României, Nicușor Dan, pentru promulgare. După publicarea în Monitorul Oficial, federațiile vor avea obligația să stabilească exact cum se va aplica procentul de 40% în competițiile interne.