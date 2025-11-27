Mitică Dragomir a făcut praf Legea Novak: „Au pus multe tâmpenii”

Mitică Dragomir a făcut praf Legea Novak: „Au pus multe tâmpenii"
Legea Novak este una dintre marile schimbări din ultimul timp din sportul românesc.

Mitică Dragomir nu este de acord cu Legea Novak: „Eu o tâmpenie mai mare nu am văzut”

Mitică Dragomir a vorbit despre Legea Novak, una dintre hotărârile controversate din ultima perioadă din sportul românesc.

Fostul președinte al LPF nu stat mult pe gânduri în momentul în care a fost întrebat despre noua lege și a spus că este „o tâmpenie” chiar dacă inițial a fost de acord cu ea.

„Eu o tâmpenie mai mare nu am văzut. Până am citit legea, am fost de acord, am crezut că schimbă ceva, nu asta. Când am citit modificările, mi-am dat seama că au pus multe tâmpenii”, a declarat Mitică Dragomir, conform prosport.ro.

Ce prevede noua lege

Cluburile care participă în competițiile interne vor fi obligate să folosească minimum 40% sportivi români în orice meci oficial, la nivel de seniori sau tineret. Federațiile vor avea libertatea de a stabili modul de aplicare, în funcție de sport și regulament.

  • Noua regulă va intra în vigoare din sezonul 2026-2027.

Cei care nu respectă procentul minim riscă amenzi uriașe, mai exact între 500.000 și 1.000.000 de lei pentru fiecare abatere, potrivit noilor articole introduse în lege.

Este demn de menționat că textul de lege nu clarifică dacă penalitățile se vor aplica după fiecare meci în care echipele nu respectă minimul de 40%, sau dacă echipele vor fi „taxate” la sfârșitul fiecărei stagiuni.

Ce urmează

Legea va ajunge la președintele României, Nicușor Dan, pentru promulgare. După publicarea în Monitorul Oficial, federațiile vor avea obligația să stabilească exact cum se va aplica procentul de 40% în competițiile interne.

  • Pe înțelesul tuturor, noua lege va produce schimbări majore în fotbal, handbal, baschet, volei și toate sporturile de echipă. Cluburile care mizau pe un număr mare de străini vor fi nevoite să își reconfigureze loturile, pentru ca tinerii români să aibă șansa să prindă mai multe minute de joc.
