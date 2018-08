Bayern pregateste doua mutari COLOSALE! Pe cine vor sa aduca pentru a-i inlocui pe Ribery si Robben: 200 de milioane pentru 2 staruri uriase

Bayern Munchen este hotarata sa cucereasca din nou UEFA Champions League.

Nemtii de la Bild anunta ca Bayern Munchen a inceput deja sa lucreze pentru 2 transferuri uriase in vara viitoare. Campioana ultimilor ani din Germania se gandeste la viitor si la faptul ca 2 dintre starurile echipei, Arjen Robben (34 de ani) si Frank Ribery (35 de ani), sunt aproape de finalul carierei.

Astfel, Bayern vrea sa-i aduca in locul lor pe Antoine Griezmann de la Atletico Madrid si Paulo Dybala de la Juventus Torino! Conform jurnalistilor germani, Bayern deja a pregatit cate o oferta de 100 de milioane de euro pentru cei doi!

Atat Griezmann, cat si Dybala au fost in primii 20 de jucatori in clasamentul Balonului de Aur in 2017. Francezul are insa sanse mai mari anul acesta dupa ce a devenit campion mondial.