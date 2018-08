BAYERN MUNCHEN 1-0 MANCHESTER UNITED | Javi Martinez i-a doborat pe englezi! Mourinho, NEGRU de suparare inaintea debutului in Premier League

Bayern Munchen a invins-o pe Manchester United in ultimul amical al englezilor din aceasta vara.

Campioana Germaniei, Bayern Munchen, a invins la limita, cu scorul de 1-0, echipa engleza Manchester United, intr-un meci amical de fotbal disputat duminica, pe stadionul Allianz Arena din Munchen.

Unicul gol al intalnirii a fost marcat de fostul international spaniol Javi Martinez, in repriza secunda (min.59).



Manchester United, grupare pregatita de Jose Mourinho, va debuta vineri in noua editie din Premier League, urmand sa primeasca vizita formatiei Leicester City, pe Old Trafford.

"Seful meu stie ce vreau si mai avem cateva zile sa vedem ce se intampla. Celelalte cluburi sunt foarte puternice si au deja echipe fantastice. Au investit masiv, Liverpool de exemplu, au cumparat orice si pe oricine. Daca nu ne facem echipa mai buna, o sa avem un sezon dificil", a spus Mourinho.

Portughezul a acuzat lipsa titularilor, aflati in vacanta dupa Cupa Mondiala. Mourinho a avut 9 jucatori absenti in perioada de pregatire, iar alti 5 s-au confruntat cu probleme fizice in turneul din SUA.



Bayern Munchen, care are din acest sezon un nou antrenor, Niko Kovac, va disputa la randul ei, la sfarsitul acestei saptamani, Supercupa Germaniei, impotriva echipei Eintracht Frankfurt.