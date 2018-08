Arturo Vidal la Barca | Bayern a dezvaluit MOTIVUL pentru care l-a vandut pe mijlocas! Anuntul facut de campioana Germaniei

Arturo Vidal este noul jucator al Barcelonei! Interesul catalanilor a fost anuntat in premiera in urma cu 2 zile de presa din Spania iar mutarea a fost confirmata de cele 2 cluburi la 24 de ore distanta! Barcelona va plati 18 milioane de euro, plus alte 3 milioane sub forma un clauze din contract.

Vidal a ajuns la Bayern in 2015 de la Juventus si a jucat 124 de partide, reusind 22 de goluri si 17 assist-uri. "Le multumesc celor de la Bayern si fanilor. M-am simtit foarte bine in perioada petrecuta la Munchen. Vreau sa multumesc clubului si pentru ca mi-a oferit sansa sa incep o noua provocare la Barcelona" a declarat Vidal pentru site-ul oficial al lui Bayern.

Presedintele executiv al lui Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a vorbit si el despre transfer: "Am sarbatorit multe victorii impreuna in aceasta perioada iar Arturo a avut o contributie importanta. A fost mereu in prim-plan in meciurile importante, mereu am putut sa ne bazam pe el. Dar a venit momentul sa mergem mai departe. Ii dorim tot binele" a declarat Rummenigge.