Barcelona l-a cumparat pe Arturo Vidal de la Bayern! Cat plateste Barca pentru mijlocasul de 31 de ani

Catalanii anunta ca Vidal este noul jucator al Barcelonei!

Barcelona a confirmat oficial acordul cu Bayern pentru transferul lui Vidal

O noua mutare 'fulger' a Barcelonei a fost finalizata in aceasta seara! La fel cum a fost in cazul lui Malcom, Barca a ajuns la un acord cu Bayern Munchen, urmand sa plateasca 18 de milioane de euro pentru transferul jucatorului de 31 de ani! Barca mai poate plati alte 3 milioane de euro in functie de activarea clauzelor din contract.

Vidal va ajunge la Barcelona in urmatoarele ore pentru vizita medicala si pentru a semna contractul pe 3 sezoane. Vidal a fost adus la cererea lui Ernesto Valverde pentru a-l inlocui pe Paulinho. Prima varianta a fost Adrien Rabiot de la PSG, insa acesta nu a oferit un raspuns inainte sa se incheie termenul limita impus de Barcelona.

Arturo Vidal a castigat 4 titluri de campion cu Juventus inainte sa fie transferat in 2015 de Bayern Munchen pentru inlocuirea lui Schweinsteiger. Vidal va avea un salariu de 9 milioane de euro la Barcelona.