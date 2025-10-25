Justițiarul de Berceni a reușit să îi reziste adversarului său, chiar dacă a primit mai multe lovituri bune.

Cu toate că Tolea Ciumac s-a impus fără probleme în fața lui Alexandru Costandachi, cunoscut ca și Justițiarul de Berceni, câștigătorul a fost ales prin decizie.

Dynamite Fighting Show , cea mai mare organizație de sporturi de contact din România, a revenit vineri seară cu un eveniment de excepție, care a avut loc la Pitești Arena.

Tolea Ciumac: „E ziua lui azi, de aia a scăpat de knockout”

La finalul meciului, Justițiarul de Berceni a scos în evidență faptul că a rezistat până la finalul meciului, cu toate că a încasat multe lovituri grele din partea adversarului său.

„Îi mulțumesc frumos lui Cătălin Moroșanu pentru această oportunitate, mulțumesc DFS, le mulțumesc antrenorilor mei, Osman Claudiu și Mihai Zmărăndescu, dar și familiei mele care a venit să mă susțină.

Îi mulțumesc și lui Tolea pentru acest meci foarte frumos și voiam să mai transmit că nu puteți voi să dați în mine cât pot eu să iau”, a spus Justițiarul de Berceni, după meciul din cadrul Dynamite Fighting Show.

Tolea a fost ironic și i-a transmis învinsului că nu i-a dat knockout pe motiv că era ziua lui de naștere.

Sportivul a apreciat în final rezistența de care a dat dovadă Justițiarul de Berceni.



„Eu vreau să mulțumesc publicului că a ținut cu mine, pentru că altfel era problemă mare, vă mulțumesc frumos că ați venit, mai veniți.

Justițiarului îi zic 'la mulți ani', că e ziua lui azi, de aia a scăpat de knockout, dar s-a ținut bine, bravo lui”, a declarat Tolea Ciumac, după victoria obținută în unanimitate.

