Tolea Ciumac a câștigat meciul în fața Justițiarului de Berceni.

Tolea Ciumacjustițiarul de berceniDynamite Fighting Show
Dynamite Fighting Show, cea mai mare organizație de sporturi de contact din România, a revenit vineri seară cu un eveniment de excepție, care a avut loc la Pitești Arena.

Cu toate că Tolea Ciumac s-a impus fără probleme în fața lui Alexandru Costandachi, cunoscut ca și Justițiarul de Berceni, câștigătorul a fost ales prin decizie.

Justițiarul de Berceni a reușit să îi reziste adversarului său, chiar dacă a primit mai multe lovituri bune.

Tolea Ciumac: „E ziua lui azi, de aia a scăpat de knockout”

La finalul meciului, Justițiarul de Berceni a scos în evidență faptul că a rezistat până la finalul meciului, cu toate că a încasat multe lovituri grele din partea adversarului său.

„Îi mulțumesc frumos lui Cătălin Moroșanu pentru această oportunitate, mulțumesc DFS, le mulțumesc antrenorilor mei, Osman Claudiu și Mihai Zmărăndescu, dar și familiei mele care a venit să mă susțină.

Îi mulțumesc și lui Tolea pentru acest meci foarte frumos și voiam să mai transmit că nu puteți voi să dați în mine cât pot eu să iau”, a spus Justițiarul de Berceni, după meciul din cadrul Dynamite Fighting Show.

Tolea a fost ironic și i-a transmis învinsului că nu i-a dat knockout pe motiv că era ziua lui de naștere.

Sportivul a apreciat în final rezistența de care a dat dovadă Justițiarul de Berceni.

„Eu vreau să mulțumesc publicului că a ținut cu mine, pentru că altfel era problemă mare, vă mulțumesc frumos că ați venit, mai veniți.

Justițiarului îi zic 'la mulți ani', că e ziua lui azi, de aia a scăpat de knockout, dar s-a ținut bine, bravo lui”, a declarat Tolea Ciumac, după victoria obținută în unanimitate.

ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii &icirc;n coletele spionilor Rusiei
Dynamite Fighting Show | Tolea s-a jucat cu Justițiarul de Berceni! Lătescu, KO în 30 de secunde
Chelsea - Sunderland și Newcastle - Fulham, de la 17:00, pe VOYO! „Albaștrii” întâlnesc revelația din Premier League
Trei luni de închisoare cu suspendare şi amendă de 15.000 de euro pentru furt şi fraudă cu cardul bancar
Gestul de mare clasă făcut de vedeta de la FCSB după eșecul cu Bologna
Dani Carvajal, gata să vorbească cu Yamal! Starul Barcelonei a acuzat-o pe Real Madrid că „fură”
Promisiunea lui Guardiola înaintea meciului cu Aston Villa. Premier League e EXCLUSIV pe VOYO
Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: "Ești nimeni în fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici"

Adrian Porumboiu își pregătește revenirea în Superliga: "Suntem în discuții! De ce nu și titlul?"

Anunțul venit imediat după FCSB – Bologna! Semnează contractul

Italienii recunosc după FCSB - Bologna: "Arbitrul e vinovat, dar ar putea avea o justificare"

Gigi Becali a găsit alți vinovați, la o zi după FCSB - Bologna: "Așa ceva?! Oameni de doi lei"

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino



Vestea care îl va demoraliza total pe Gigi Becali! Necunoscuții din Europa care au încasat mult mai mult decât FCSB
Promisiunea lui Guardiola înaintea meciului cu Aston Villa. Premier League e EXCLUSIV pe VOYO
Dani Carvajal, gata să vorbească cu Yamal! Starul Barcelonei a acuzat-o pe Real Madrid că „fură”
Un sac de bani! Rafa Benitez va încasa un salariu uriaș la Panathinaikos
OUT! Xabi Alonso, nevoit să se "conformeze" înaintea derby-ului Real Madrid – Barcelona
TOLEA, VICTORIE URIASA CU RAMBO LA 45 DE ANI! A fost TERMINAT in final si abia a putut sa se ridice pentru a sarbatori! AICI VIDEO
Tolea si Rambo au stat fata in fata pentru ultima data inainte sa isi dea pumni in gala de la Arad! Meciul e azi, de la ora 20:00, la PRO X
Acțiune la Târgoviște: Dynamite Fighting Show | Road to DFS e azi, de la 20:00 (LIVE pe Pro Arena & VOYO)
Cătălin Moroșanu a decis o schimbare. Ce noutate a apărut în Dynamite Fighting Show
stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

