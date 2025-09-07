Medaliile de aur au fost aduse de echipajele de 8+1 masculin (BM8+), compus din Costi-Daniel Neagoe, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Antonel Avăcăriţei, Marian Ştefan Dunca, Nicolae Răzvan Stoian, Sebastian Alexandru Taşcă, Cosmin Iulian Pleşescu, Ştefan Bogdan Moaleş şi Maria-Antonia Iancu. şi echipajul de dublu vâsle feminin (BW2x), compus din Mariana-Laura Dumitru şi Bianca-Camelia Ifteni.

Argintul a venit din partea echipajului de 8+1 feminin (BW8+), compus din Petruţa-Ionela Popa, Andreea Petras, Beatrice Piseru, Georgiana Blănariu, Andreea Bianca Marin, Bianca-Elena Drăghici, Iuliana Irina Cantoriu, Iuliana Isabela Boldea şi Irina Lucia Andreea Despa, iar bronzul a fost adus de echipajul de patru vâsle feminin (BW4x), compus din Anca-Andreea Culidiuc, Ioana Gabriela Cristescu, Sonia Teodora Biţă şi Stejara Olariu.

Tot duminică, România a mai câştigat trei medalii de aur: echipajul de patru rame masculin (BM4-) compus din Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc şi Sergiu Anfimov / echipajul de dublu rame masculin (BM2-), compus din Cosmin Iulian Pleşescu şi Fabrizio-Alexandru Scripcariu şi echipajul de patru rame feminin (BW4-), compus din Daria-Ioana Dinulescu, Gabriela Tivodariu, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Ailincăi.

La dublu rame feminin (BW2-), echipajul compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a câştigat medalia de bronz.

