Să-l oprească cineva! Nick Kyrgios, intrat în „God Mode” la Miami: cum a putut să-l umilească pe Andrey Rublev, număr 7 ATP

Transformarea lui Nicholas Kyrgios în 2022 nu este un mit, ci primește confirmări din ce în ce mai convingătoare, de la o săptămână la alta. Tenismenul australian în vârstă de 26 de ani, clasat pe locul 102 în ierarhia ATP a dispus cu ușurință de ocupantul locului 7 mondial, Andrey Rublev, scor 6-3, 6-0.

Partida a contat pentru turul secund al competiției ATP Masters 1000 de la Miami și s-a încheiat după numai 51 de minute. În acest interval, Nick Kyrgios a semnat cinci break-uri pe serviciul redutabil al oponentului din top 10 ATP.

Nick Kyrgios a câștigat cel mai spectaculos punct al meciului, în care a lovit un tweener la mijlocul schimbului de mingi

Redresat după un prim break al meciului cedat în game-ul trei al primului set, tenismenul australian a dictat confortabil ritmul punctelor.

Când Rublev a rezistat în puncte cu reverul, Kyrgios a lovit direct câștigător cu lovitura sa mai puțin eficientă. Returul de rever a jucat un rol exponențial în obținerea succesului de către australian, care a pus o presiune extraordinară pe serviciul secund al acestuia.

A fost, probabil, cel mai bun meci făcut de Nick Kyrgios în actuala stagiune, cu precădere în ce privește abilitatea de a lovi direct câștigător din spatele liniei de fund a terenului.

Kyrgios a câștigat 79% din punctele jucate la retur pe serviciul doi al lui Rublev

„Simt victoriile și eșecurile la fel. Am jucat un tenis agresiv. A fost o prestație bună, dar, sincer să vă spun, abia aștept să mă întorc acasă și să iau o cină bună alături de iubita mea.

Nu cred că am jucat incredibil, ci doar am făcut jocul corect tactic. Am încercat să lovesc direct câștigător cât mai des, să returnez puternic și a funcționat.

Se va întâmpla și reversul, când Rublev mă va bate destul de ușor, dar sunt pregătit,” a declarat Nick Kyrgios pentru Tennis Channel, după încheierea meciului.