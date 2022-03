Nick Kyrgios, enervat de anturajul actorului Ben Stiller: „Mă vezi pe mine spunându-i lui Ben cum să joace în filme?”

Nick Kyrgios a părăsit turneul ATP Masters 1000 de la Indian Wells, dar nu fără să producă spectacol și să provoace publicul prezent în arenele Stadium 1 din cadrul Complexului Indian Wells Tennis Garden.

Învins de Rafael Nadal în sferturi, scor 7-6, 5-7, 6-4, după aproape trei ore de joc în faza sferturilor de finală, Nicholas Kyrgios a intrat într-o dispută cu un fan așezat lângă faimosul actor Ben Stiller, cunoscut ca mare susținător al tenismenului iberic.

