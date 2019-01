Usain Bolt si-a anuntat retragerea din fotbal! Cariera jamaicanului, oprita inainte sa inceapa. Ce gol a dat

Cel mai rapid om din istoria omenirii a visat sa devina fotbalist, insa a decis sa se renunte dupa un an de incercari nereusite.

Bolt a dat probe anul trecut in Australia, insa nu a convins si nu i s-a propus un contract de profesionist.

Mare fan Manchester United, Bolt spera ca intr-o zi sa dea goluri pe Old Trafford din postura de jucator al echipei. El va ramane doar cu reusitele din partidele demonstrative ce au loc destul de des pe arena fostei campioane din Anglia.

Bolt a ajuns la concluzia ca nu are sanse in fotbal si a anuntat ca nu va mai incerca. "A fost distractiv atat cat a durat", a spus Bolt.

"A fost o experienta buna. Cat traiesti inveti si nu am de ce sa regret. A fost complet diferit fata de atletism, mi-a facut placere sa fac parte dintr-o echipa", a spus jamaicanul.

Bolt s-a antrenat cu Borussia Dortmund, Sundowns din Africa de Sud si Stromsgodset din Norvegia si chiar a refuzat un contract de la Valletta FC din Malta. Pentru Central Coast Mariners din Australia a marcat singurele goluri din "cariera" sa, intr-un meci amical cu Macarthur South West United.

Palmaresul lui Bolt e mult mai bogat in atletism. Detinatorul recordului pe 100m si 200m si opt medalii olimpice!



End of an era (a very, very short era) ❌

Usain Bolt has announced his retirement from football ????

We'll always have this goal... pic.twitter.com/mcPg42xMDy