Zidane a adus portar la Real Madrid! Cine ii ia locul lui Keylor Navas, care pleaca la PSG! 

Real Madrid si-a luat portar, dupa ce l-a pierdut pe Keylor Navas.

Real Madrid l-a imprumutat pentru un sezon pe portarul Alphonse Areola de la PSG, dupa ce l-a trimis la Paris pe Keylor Navas.

Zidane a decis sa-l lase pe Navas sa plece dupa ce l-a anuntat ca belgianul Courtois este titularul indiscutabil al postului pe Bernabeu.

Areola, campion mondial in Rusia cu nationala Frantei, a fost imprumutat de PSG la Villarreal, iar in sezonul trecut a alternat in poarta cu Buffon.

La Madrid isi asuma faptul ca va fi rezerva lui Courtois, scrie Marca. Ziarul spaniol a mai aflat ca Areola a facut deja vizita medicala in weekend, iar imprumutul sau pe un sezon a fost deja inregistrat la liga spaniola.