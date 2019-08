PSG pregateste 2 transferuri daca Neymar ajunge pana la urma la Barcelona: Dybala si Eriksen! Singurul lucru care opreste transferul

L'Equipe anunta ca transferul lui Neymar la Barcelona inca mai poate fi realizat!

Revenirea lui Neymar la Barcelona este un adevarat montagne russe! Gianluca Di Marzio anunta joi ca cele doua cluburi au ajuns la un acord, pentru ca apoi presa din Franta si Spania sa anunte ca Barcelona a refuzat contra-oferta celor de la PSG iar transferul nu va mai avea loc!

Directorul sportiv al lui PSG, Leonardo, a declarat dupa victoria cu Metz ca mutarea inca mai poate fi realizata daca Barcelona ii ofera PSG-ului ceea ce isi doreste: Rakitic, Todibo, Dembele si o suma de bani! Francezii de la L'Equipe scriu in aceasta dimineata ca PSG a obtinut acordul a doi dintre jucatorii inclusi in tranzactie, Rakitic si Todibo.

Astfel, singurul care blocheaza mutarea este francezul Ousmane Dembele. Agentul lui a declarat saptamana aceasta ca Dembele nu are de gand sa plece de la Barcelona in aceasta vara. Cel care spera sa-l convinga sa se razgandeasca este Thomas Tuchel, cel care i-a fost antrenor la Borussia Dortmund. Jurnalistii francezi scriu ca Tuchel va discuta personal cu Dembele!

PSG pregateste doua mutari daca pleaca Neymar

Intre timp, cei de la Paris Saint-Germain si-au facut si planul pentru ultimele 2 zile de mercato in cazul in care Neymar pleaca pana la urma la Barcelona! Paulo Dybala este principala tinta iar alternativa este Mauro Icardi, cel care este dorit si de Atletico Madrid, sub forma de imprumut, si AS Monaco. De asemenea, Christian Eriksen de la Tottenham este un alt jucator pe care PSG este dispusa sa ofere o parte din banii incasati pentru Neymar.