Cea mai NEBUNA MUTARE a verii: se face in ultimele ore ale ferestrei de mercato! Scenariul prin care Icardi semneaza pentru Inter, dar joaca pentru PSG

Inter si PSG pregatesc o mutare spectaculoasa in ultimele ore ale perioadei de mercato.

Cele doua cluburi au grabit negocierile pentru transferul lui Mauro Icardi. Gianluca Di Marzio noteaza ca in timpul noptii "au fost accelarate" discutiile dintre cele doua echipe, iar cluburile au ajuns la un acord.



Potrivit jurnalistului italian, mutarea lui Icardi la PSG este una speciala. Icardi va semna prelungirea contractului cu Inter, intelegere scadenta in 2021, iar apoi va fi imprumutat la PSG. De asemenea, PSG va trece in contract optiunea de a transfera definitiv jucatorul dupa ce va expira imprumutul.