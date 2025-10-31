La derby-ul cu Barcelona, Vinicius a avut o criză de nervi în momentul în care a fost înlocuit în repriza secundă. Starul brazilian a gesticulat nervos la adresa lui Xabi Alonso și a plecat direct la vestiare.

Xabi Alonso: "Subiectul Vinicius este închis. A fost impecabil și a vorbit din inimă"



Miercuri, Vinicius a emis un comunicat în care și-a prezentat scuzele pentru reacția avută, iar Xabi Alonso a transmis vineri, înaintea meciului cu Valencia, că subiectul este unul închis, iar brazilianul nu va fi sancționat în vreun fel.



"Miercuri, după două zile libere, am avut o întâlnire cu toată lumea, iar Vini a fost impecabil și a vorbit din inimă. Am fost foarte mulțumit, iar totul s-a rezolvat.



Comunicatul lui Vini? Foarte important și pozitiv. A vorbit din inimă despre ceea ce dorește să ofere echipei. Cel mai important este ce a transmis colegilor și fanilor. Subiectul s-a închis miercuri.



M-ați întrebat deja de 3 sau 4 ori despre Vini. Cred că am spus suficient, iar de miercuri totul s-a rezolvat. Concentrarea trebuie să fie acum pe teren și la ceea ce urmează. Îl văd foarte concentrat pe Vini și dornic să joace", a spus Xabi Alonso, potrivit Marca.

Vinicius și-a prezentat scuzele.



Miercuri, Vinicius a emis un comunicat în care și-a prezentat scuzele și a oferit o explicație pentru criza de nervi din El Clasico.



"Vreau să-mi prezint scuzele tuturor fanilor madrileni pentru reacția mea când am fost înlocuit în El Clasico.



Așa cum am făcut deja personal în timpul antrenamentului de astăzi, vreau să-mi cer din nou scuze coechipierilor mei, clubului și președintelui.



Uneori, pasiunea mă copleșește. Vreau mereu să câștig și să-mi ajut echipa. Natura mea competitivă provine din dragostea pe care o simt pentru acest club. Promit să continui să lut în fiecare secundă pentru binele lui Real Madrid, așa cum am făcut-o din prima zi", a transmis Vinicius.

