"Alo, Messi? Te rugam sa ne aduci inapoi masina!" Motivul pentru care argentinianul ramane fara bolidul de lux, de 400 cai: FOTO

Lionel Messi este pus in aceste zile intr-o situatie cel putin interesanta. Este obligat sa returneze bolidul pe care l-a condus in ultima vreme, un Audi RS6 Avant.

Este cunoscut faptul ca Messi era foarte atasat de masina lui, un Audi de 400 cai putere al carui pret trece lejer 120 de mii de euro.

Acum, starul de pe Camp Nou se vede nevoit sa se desparta de masina pe care o indrageste atat de mult, iar motivul este unul inedit.

Barcelona a incheiat colaborarea cu AUDI dupa 13 ani, iar fotbalistii au la dispozitie 3 saptamani pentru a returna "masinile de serviciu".

AUDI inca se afla sub contract cu Bayern si Real Madrid, iar in cazul Barcelonei este de asteptat ca formatia catalana sa semneze cu un alt reprezentant auto in perioada urmatoare.

In contractul pe care Barcelona il avea cu Audi era mentionat faptul ca fotbalstii pot cere orice masina isi doresc de la reprezentantul auto indiferent de costul vehiculului si de extra optiuni.

In urma acestei decizii va avea de suferit si Busquets. Acesta este un impatimit al vitezei si conducea un Audi R8 Coupe de 200.000 de euro.