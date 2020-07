Cum sa nu iei titlul cu asa ceva acasa? Top 5 cele mai GALACTICE partenere ale CAMPIONILOR de la Real Madrid

Sotiile sau iubitele "galacticilor" de la Real se bucura si ele de performanta fotbalistilor madrileni, care au luat fata Barcelonei in La Liga.

Ca si in teren, acolo unde Sergio Ramos este sef, topul femeilor din viata jucatorilor de la Real e dominat de superba sotie a fundasului de 34 de ani. Pilar Rubio e cu 8 ani mai in varsta, dar nu se vede, sexy-prezentatoarea de televiziune mentinandu-se intr-o forma fizica specifica adolescentelor. In prezent, ea se pregateste sa nasca al patrulea copil al cuplului.

Un alt veteran al madrilenilor, brazilianul Marcelo, e si el un familist convins, alaturi de frumoasa Clarisse. Cei doi s-au cunoscut in urma cu 17 ani si de-atunci sunt de nedespartit, avand impreuna doi copii. Clarisse a jucat in cateva filme in tara natala si e o practicanta a boxului thailandez.

Chiar daca n-a jucat multe meciuri in acest sezon, tanarul Marco Asensio a revenit pe teren dupa pandemie si a facut-o cu succes. Pe plan personal, o duce la fel de bine, in compania iubitei Sandra Garal. Nici macar presa spaniola n-a reusit sa afle multe lucruri despre tanara de 23 de ani, stiindu-se doar faptul ca e studenta la arhitectura si ca a trait o scurta perioada in Puerto Rico. De asemenea, in media au aparut cateva declaratii ale unor apropiati ai Sandrei, care o descriu ca o femeie fatala, care n-a dus lipsa de pretendenti.

Pe picior de plecare de la Real, mijlocasul Isco intra insa in top la capitolul iubite. Sara Salamo e o actrita sexy de 28 de ani, care anul trecut i-a daruit fotbalistului primul copil. De asemenea, Sara e o prezenta permanenta si extrem de admirata in show-urile TV din Spania.

A fost sezonul consacrarii pentru uruaguayanul Federico Valverde, una dintre surprizele cu care antrenorul Zidane a dus Realul in fruntea Spaniei. Mijlocasul are o iubita pe masura, Mina Bonino, o argentinianca de 26 de ani care si-a inceput cariera ca jurnalista sportiva. Cei doi au deja impreuna un copil.