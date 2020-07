Real Madrid, CAMPIOANA in La Liga! Succes pentru Zidane cu o etapa inainte de FINAL! Al 34-lea TITLU din istoria madrilenilor: cifrele GALACTICE ale antrenorului francez

Real Madrid s-a impus in fata lui Villareal, scor 2-1, si a obtinut al 34-lea titlu in Spania.

Zinedine Zidane (48 de ani) scrie inca o pagina de istorie alaturi de Real Madrid! Francezul a castigat al 34-lea titlu din istoria clubului si al doilea din cariera sa de antrenor pe banca madrilenilor.

Zidane are un palmares de invidiat alaturi de Real Madrid. Venit prima oara pe banca echipei, in ianuarie 2016, Zizou a reusit sa castige trei Ligi ale Campionilor, un titlu in La Liga, o Supercupa a Spaniei, doua Supercupe ale Europei, doua titluri la Campionatul Mondial al Cluburilor si doua titluri de cel mai bun antrenor al anului! In mai 2018 o parasea pe Real Madrid, insa la nici un an distanta revenea pe banca celui mai titrat club din lume.

In martie 2019 era prezentat din nou pe banca madrilenilor, dupa doua mandate esuate ale lui Lopetegui si Solari.

Zidane reuseste sa isi puna din nou amprenta in acest sezon asupra Realului, iar dupa ce a triumfat a doua oara in Supercupa Spaniei, reuseste sa obtina si al doilea titlu in La Liga pe banca madrilenilor.

86 de puncte are Real Madrid inaintea ultimei etape din Spanie, in care va merge in deplasare la Leganes. "Galacticii" sunt la 7 puncte in fata Barcelonei. Pana acum, in acest sezon au reusit sa inscrie 68 de goluri si au incasat doar 23, avand cea mai buna defensiva din intreg campionatul.

34 de titluri are Real Madrid in istoria primei ligi din Spania, cu 8 mai multe decat marea rivala Barcelona.

Zidane mai are contract cu Real Madrid pana in 2022.