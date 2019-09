Mourinho RECUNOASTE! Unul dintre cei mai buni fotbalisti din lume l-a facut un antrenor mai bun si NU ESTE RONALDO!

Fara echipa la care sa antreneze, Jose Mourinho s-a dedicat interviurilor in aceasta perioada.

Jose Mourinho a fost antrenorul secund al Barcelonei pentru 4 ani, insa nume mari din Europa s-au aflat sub conducerea tehnicianului portughez, printre care si Real Madrid, Chelsea sau Inter, reusind sa castige Liga Campionilor cu doua dintre aceste echipe.

Desi a antrenat jucatori precum Cristiano Ronaldo, Samuel Eto'o sau Frank Lampard, intr-un interviu acordat recent, Mourinho recunoaste ca unul din jucatorii care l-a facut un antrenor mai bun este unul pe care nu a reusit sa il antreneze: Leo Messi.

"M-a facut un antrenor mai bun. Cred ca natura lui este sa se depaseasca. Eu, in cazul meu, spun intotdeauna ca le datorez extrem de mult atat jucatorilor mei, cat si jucatorilor pe care nu i-am antrenat, dar mi-au facut probleme. De exemplu, Messi nu a jucat niciodata in echipa mea, insa am jucat impotriva lui si m-a facut un antrenor mai bun, fiindca a trebuit sa pregatesc meciurile pe care le-am avut si in care l-am infruntat", a spus Mourinho pentru EFE.

Nu mai antreneaza din anul 2018

Mourinho se afla in prezent intr-o perioada in care isi cauta echipa. Ultima echipa pe care a antrenat-o a fost Manchester United la care a activat din anul 2016, insa rezultatele deloc favorabile si atitudinea orgolioasa au dus la indepartarea sa de la club.

Are in palmares nu mai putin de 37 de trofee, printre care doua Champions League, o Europa League si a iesit de 4 ori "Cel mai bun antrenor".