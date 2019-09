Ronaldo e un MONSTRU! Portughezul a marcat 4 GOLURI in meciul cu Lituania si si-a trecut numele in istorie

Cristiano Ronaldo a avut o seara magnifica in preliminariile pentru EURO 2020.

Starul lui Juventus a marcat patru goluri dintre cele 5 goluri reusite de Portugalia in meciul cu Lituania. Doar Eusebio, in 1966, si Nuno Gomes au mai reusit sa marcheze cate patru goluri intr-un meci international pentru Portugalia. Ronaldo a reusit acest lucru de doua ori: in 2016 si in meciul din aceasta seara.

De asemenea, prin golurile din aceasta seara, Cristiano Ronaldo a reusit sa-l depaseasca pe Robbie Kean in clasamentul golgheterilor din preliminariile EURO. Ronaldo a ajuns la borna 24. In cele 160 de meciuri pentru nationala, Ronaldo a marcat 92 de goluri.

In clasamentul celor mai buni marcatori in competitiile internationale, Ronaldo este pe locul doi cu 93 de goluri. Portughezul l-a depasit pe Ferenc Puskas care are 84 de goluri, in timp ce pe primul loc este iranianul Ali Daei, cu 109 goluri.