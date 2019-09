Tatal lui Ronaldo a fost un fost soldat devenit alcoolic din cauza traumelor suferite in razboi. DRAMA care il face sa planga pe portughez

Cristiano Ronaldo a izbucnit in lacrimi in timpul unui interviu cu Piers Morgan cand a vazut imagini cu tatal sau.

Cristiano Ronaldo are o cariera uriasa, plina de trofee, insa marele regret al portughezului este de ordin personal. Tatal sau n-a apucat sa-l vada cum cucereste treptat lumea fotbalului si bate record dupa record.

Jose Dinis Aveiro a murit in 2005 dupa o lunga batalie cu alcoolismul. Ronaldo era de doi ani la Manchester United, insa nu apucase insa sa devina cel mai bun jucator din lume. Intr-un interviu pentru jurnalistul britanic Piers Morgan, Ronaldo a izbucnit in lacrimi. "Nu il cunosc pe tatal meu 100%. A fost un betiv. Nu am avut niciodata o conversatie normala cu el. A fost dificil. Sa ajungi numarul 1 si sa nu vada nimic, sa nu vada ce premii am primit si ce am devenit", a spus Ronaldo in fata camerelor.



Jose Dinis Aveiro, soldat portughez, a luptat in razboiul din Angola!

Jose Dinis Aveiro a ajuns cu forta in armata portugheza care a dus un razboi controversat pentru stoparea Angolei pentru castigarea independentei fata de Portugalia. Portighezii au pierdut lupta, iar soldatii de acolo au ramas cu traume pe viata. Conditiile erau atroce, iar mancarea ajungea de obicei stricata. Multi dintre soldati se imbolnaveau de malarie, febra galbena si febra, iar medicamentele erau putine. Soldatii beau bere angoleza in loc de apa, care nu era buna de baut. Cine supravietuia avea sanse mari sa devina alcoolic la intoarcerea in tara si asa s-a intamplat si cu Aveiro.



Tatal lui Cristiano Ronaldo, somer si alcoolic!

Dupa 13 luni in Africa, unde a luptat si in Mozambique, tatal lui Cristiano Ronaldo s-a intors in Portugalia, care era insa lovita de o criza crunta din cauza razboaielor duse peste hotare. In Madeira, Aveiro nu a gasit de munca si si-a petrecut timpul in baruri, unde i se facea cinste de obicei deoarece era veteran de razboi. "Eram abandonati. Veteranii de razboi nu aveau niciun ban si nici de munca. Cand il vad pe Ronaldo imi amintesc de tatal sau: avea probleme si nimic de mancare, asa ca a apelat la bautura. Prietenii sai ii cumparau de baut, nu avea bani. Nu manca asa cum trebuie", povesteste pentru ESPN Jose Manuel Coelho, fost prieten si coleg de armata al lui Aveiro.





Ronaldo, tachinat de colegii sai: tatal sau era magazionerul echipei!

Tatal lui Cristiano Ronaldo a mai lucrat ca gradinar, dar si ca magazioner la Andorinha, micuta echipa din Funchal unde si Ronaldo a inceput fotbalul. El avea misiunea de a curata vestiarul si de a spala echipamentul de joc. Primise locul de munca deoarece fiul sau, Ronaldo, era talentat si juca in echipa, insa micul Cristiano era tachinat de colegii sai pentru ca avea un tata atat de sarac si betiv.

Dar asta l-a ambitionat pe Cristiano Ronaldo sa reuseasca si avanseze in cariera.

Aveiro a fost vazut intr-un bar cu cateva ore inainte sa isi poarda cunostinta si sa fie dus la spital. Legitimat la Manchester United in 2005, Ronaldo l-a dus pe tatal sau la un spital din Londra, insa toti banii din lume nu au putut sa-l ajute, iar in septembrie 2005 a decedat din cauza unei insuficiente renale.





Ronaldo, promisiune catre tatal sau pe patul de moarte: O sa devin cel mai bun din lume!

Cristiano Ronaldo a fost la patul tatalui sau cand acesta a murit si i-a facut promisiunea ca va deveni cel mai bun fotbalist din lume. Ronaldo s-a tinut de promisiune si a cucerit Balonul de Aur de cinci ori, un numar record de trofee. Tatal sau nu a apucat sa-l vada, primul Balon fiind primit in 2008, dupa un sezon in care a cucerit trofeul Champions League cu Manchester United. A urmat in 2009 cel mai scump transfer din istorie la Real Madrid si multe alte trofee, inclusiv EURO 2016 cu nationala Portugaliei.