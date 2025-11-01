Mario Balotelli a fost cel care s-a arătat cel mai bucuros după demiterea lui Patrick Vieira.

Mario Balotelli, fericit după demiterea lui Patrick Vieira de la Genoa

Atacantul a evoluat sub comanda lui Vieira la Genoa, dar Balotelli a stat mai mult pe bancă. Balotelli a mai fost elevul lui Vieira și la Nice și pare că între cei doi există niște neînțelegeri mai vechi.

”Karma e nemernică! Dumnezeu vede totul și dă înapoi”, a fost primul mesaj transmis de Mario Balotelli imediat după ce a aflat de plecarea lui Patrick Vieira de la Genoa.

Apoi, atacantul italian a revenit cu un mesaj cuprinzător îndreptat împotriva antrenorului și chiar a dat tag profilului de Instagram al lui Patrick Vieira.

”Acum Genoa poate în sfârșit să se concentreze pe oamenii care iubesc cu adevărat atmosfera, fanii şi emblema clubului, care cred profund în ideea şi în faptul că Genoa merită să fie ţinută sus!

Munca asiduă pe care am văzut-o cu ochii mei, făcută de Gilardino şi Zangrillo nu a fost în zadar: a fost doar folosită egoist şi prost de cei care au venit mai târziu, profitând de ceea ce au construit ei cu atâta efort, respect şi pasiune.

Au folosit munca imensă a lui Gilardino şi Zangrillo, dragostea şi dedicaţia lor pentru aceste culori, fără să îi înţeleagă cu adevărat valoarea.

Acum mintea mea e la Genoa şi la genovezi! Forza Genoa! Haideți, băieți! Am crezut în voi şi încă cred!”, a scris Balotelli într-un story pe Instagram.

Patrick Vieira, demis de la Genoa

Genoa a făcut anunțul demiterii lui Patrick Vieira sâmbătă dimineață, la doar câteva zile după ce Dan Șucu îl asigura pe francez că va rămâne la echipă.

”Genoa CFC anunţă că Patrick Vieira nu mai este antrenorul primei echipe.

Clubul doreşte să mulţumească antrenorului şi staf-ului său pentru devotamentul şi profesionalismul de care au dat dovadă pe parcursul activităţii şi le urează mult succes în viitor.

Conducerea tehnică a primei echipe a fost încredinţată temporar lui Roberto Murgita, asistat de Domenico Criscito”, se arată în comunicatul celor de la Genoa.

