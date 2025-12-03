Dani Olmo (27 de ani) și-a dislocat umărul în timpul partidei Barcelona - Atletico Madrid 3-1 de marți, contând pentru etapa a 19-a din La Liga.

Dani Olmo s-a accidentat după golul de 2-1 din Barcelona - Atletico Madrid

Mijlocașul ofensiv s-a accidentat imediat după golul de 2-1 marcat împotriva madrilenilor în minutul 65. Olmo a căzut pe umărul stâng, după ce a punctat din cădere.

Hansi Flick a fost nevoit să îl schimbe rapid cu Marcus Rasford pentru a nu risca o accidentare mai gravă. „Are o problemă la umăr, vom vedea mâine”, a transmis tehnicianul german, la finalul confruntării.

Dani Olmo nu va mai apuca să joace pentru Barcelona anul acesta, după cum informează publicația spaniolă Mundo Deportivo.

Olmo a mai avut probleme la umărul stâng

Nu este pentru prima oară în carieră când Olmo se confruntă cu probleme la umărul stâng. Mijlocașul ofensiv a trebuit să fie supus unei intervenții chirurgicale, în zona respectivă, în perioada petrecută la RB Leipzig.

Dani Olmo a fost un fotbalist important în actualul sezon din La Liga pentru Barcelona. În 13 meciuri din campionat a marcat de 4 ori și a pasat decisiv în două rânduri. De asemenea, în Champions League, a adunat 4 apariții, fără să reușească să fie decisiv însă.