Echipa pregătită de Hansi Flick se află la o lungime în spatele liderului Real Madrid, după ce, în 13 runde, a bifat 10 victorii, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și două înfrângeri.



FC Barcelona a pus ochii pe fotbalistul cotat la 50.000.000 de €! ”Prima întâlnire a avut loc la Londra”



Potrivit Sport.es, citat de TuttoMercatoWeb, FC Barcelona a pus ochii pe Moise Kean, starul italian de la Fiorentina cotat la 50 de milioane de euro de site-urile de specialitate.



Moise Kean se află la echipa Viola din 2024 și mai are contract cu clubul din primul eșalon al Italiei până la finalul stagiunii 2028/29



”Prima întâlnire a avut loc la Londra”, a scris sursa mai sus menționată, referindu-se la faptul că Deco, directorul sportiv al catalanilor, a purtat negocieri cu agenția de impresariat care-l reprezintă pe Kean.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla între cele două părți. Cert e că Barcelona a rămas impresionată de evoluțiile lui Moise Kean și-l vede drept un potențial pion în angrenajul lui Hansi Flick.



Italianul a ajuns la Fiorentina după ce Juventus l-a lăsat să plece în urmă cu un an și jumătate pentru 13 milioane de euro, asta după ce în 2023 plătea 30 de milioane de euro pentru serviciile sale celor de la Everton.



OUT de la Barcelona la trei zile de la umilința cu Chelsea



Sâmbătă va avea loc meciul FC Barcelona - Deportivo Alaves de la ora 17:15, iar la conferința de presă premergătoare duelului, Hansi Flick, antrenorul catalanilor, a anunțat că Araujo nu va putea lua parte la meci din cauza unui virus la stomac.



”Araujo are un virus la stomac și e indisponibil și azi și mâine”, a spus Flick la conferință.



Cotat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Ronald Araujo se află la FC Barcelona din 2020 și mai are contract cu gruparea catalană până la sfârșitul stagiunii 2030/31.



Stoperul a bifat până în clipa de față 190 de apariții la Barcelona, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj în 12 situații, dar și să ofere șapte pase decisive, în aproape 14.000 de minute.

