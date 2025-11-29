Catalanii s-au revanșat în La Liga după înfrângerea cu Chelsea

Pablo Ibanez a înscris pentru Alaves din primul minut al meciului de pe Camp Nou, dar reacţia catalanilor a fost excelentă, şi lamine Yamal a egalat şapte minute mai târziu, servit de Lewandowski. Minutul 26 a adus al doilea gol al gazdelor, înscris de Dani Olmo din assistul lui Raphinha.

Echipa lui Hansi Flick a rămas la conducerea jocului, dar golul a căzut abia pe final, în al treilea minut de prelungire, înscris de Dani Olmo, din pasa lui Yamal.

FC Barcelona – Alaves 3-1, iar catalanii au trecut, momentan, pe primul loc în clasament, cu 34 de puncte. Alaves ocupă poziţia a 14-a, cu 15 puncte, scrie News.ro.

