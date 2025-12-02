Simeone a fost nevoit să schimbe încă din minutul 14, când a ieşit Koke, accidentat, dar Alex Baena a reuşit să dechidă scorul în minutul 19, pentru „plăpumari”.



Barcelona, victorie imensă în lupta pentru titlu!



Catalanii au egalat destul de repede, în minutul 26, prin Raphinha, pentru ca zece minute mai târziu Lewandowski să rateze un penalty.



În partea secundă, de la oaspeţi a mai ieşit, cu probleme medicale, şi Thiago Almada, în timp ce echipa lui Flick a reuşit remontada, înscriind prin Dani Olmo, în minutul 65.



Şi gazdele au înlocuit doi jucători accidentaţi, pe Dani Olmo şi Pedri, iar pe final catalanii au trebuit să reziste asaltului madrilen.



Însă Ferran Torres, intrat în partea secundă, a închis tabela în minutul al cincilea al prelungirilor şi FC Barcelona – Atletico Madrid s-a terminat 3-1.



Catalanii au 37 de puncte şi sunt lideri, în timp ce Atletico este a patra, cu 31 de puncte, scrie News.ro.



Clasamentul din La Liga după Barcelona - Atletico Madrid 3-1:

