Surpriza URIASA pentru noul Real! Vine in locul lui Bale. Primul transfer din 2019 pentru noua era GALACTICA la Madrid

Real are deja clare tintele pentru noul an!

Mediaset scrie ca Madridul ii va plati clauza de reziliere lui Suso de la AC Milan. In jur de 40 de milioane de euro o va costa pe Real toata afacerea, scrie sursa citata. Suso e vazut drept un concurent pentru Gareth Bale si va fi adus indiferent daca starul galez va alege sa plece sau sa continue la Madrid vara viitoare.



Suso, 24 de ani, a mai trecut in cariera pe la Liverpool, Almeria si Genoa. La Milan joaca din 2015, iar in ultimele doua sezoane a fost om de baza.



Mijlocasul ofensiv are doua selectii in nationala Spaniei.