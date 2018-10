Antrenorul dorit de Real Madrid, LIBER spre Bernabeu! Pe cine vrea sa aduca Perez in realitate in locul lui Lopetegui

Real Madrid s-a despartit dupa 4 luni de Julen Lopetegui.

Lopetegui a lasat nationala Spaniei chiar inainte de Cupa Mondiala pentru Real Madrid, insa antrenorul a rezistat doar patru luni pe banca madrilenilor.

Florentino Perez a decis sa-l demita dupa 1-5 cu Barcelona pe Camp Nou, iar Santiago Solari a fost desemnat antrenor interimar.

Perez l-a vrut pe Antonio Conte, insa cerintele italianului l-au facut pe seful Realului sa renunte.

Acum s-a reorientat catre Roberto Martinez, antrenor catalan ce s-a afirmat in afara Spaniei.

Pe locul 3 la Cupa Mondiala cu nationala Belgiei, Martinez e liber sa plece la Real in cazul unei oferte, a aflat postul spaniol Cadena SER.

El ar urma insa sa se desparta de belgieni luna viitoare, dupa meciurile cu Islanda si Elvetia, programate pe 15 si 18 noiembrie in Nations League.



Pana atunci, Solari va conduce Realul, iar Perez spera sa dea o noua lovitura, cum s-a intamplat in cazul lui Zidane. Francezul a fost promovat in timpul sezonului de la echipa a doua in locul lui Rafa Benitez, iar acesta a cucerit Champions League in primul sezon. Au urmat alte doua trofee in cea mai importanta competitie europeana, plus titlul de campion al Spaniei.