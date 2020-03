Barcelona campioana in Spania? Ce se intampla in La Liga si ce performanta poate obtine o echipa daca totul ar fi INGHETAT in acest moment

Campionatul in Spania ar putea fi inghetat.

Situatia generata de coronavirus in fotbal si in sport, in general, este fara precedent. La Liga a suspendat urmatoarele doua etape, insa este foarte posibil ca comeptitia sa fie anulat, iar titlul de campioana sa ii fie oferit Barcelonei. Daca in acest moment s-ar incheia campionatul asa cum este acum, catalanii ar iesi campioni ceea ce ar insemna al 27-lea titlu de campioana pentru echipa antrenata de Setien.

Celelalte doua echipa care ar merge in Champions League pe langa Barcelona si Real Madrid ar fi Sevilla si Real Sociedad, echipe clasate pe locurile 3 si 4. Pentru Sociedad ar insemna o adevarata performanta in conditiile in care din 2010 nu au mai reusit sa ajunga in grupele Champions League. Atletico Madrid, una dintre cele mai bune echipe din ultimele sezoane de Champions League, ar urma sa fie lasata in afara competitiei, clasandu-se in acest moment pe pozitia a 6-a.

Getafe ar urma sa mearga pentru a doua oara consecutiv in Europa League, terminand pe pozitia a 5-a, in schimb ce Valencia ar ramane pe dinafara competitillor europene, clasandu-se in acest moment pe locul 7.

Cupa Spaniei ar fi in imposibilitatea de a fi reluata, iar acest lucru ar putea sa o lasa si pe Bilbao in afara competitiilor europene.