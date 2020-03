Alerta la Barcelona. Catalanii incearca de cateva luni sa il faca sa accepte un nou contract, insa negocierile se lovesc de ZID

In ultimele luni, Barcelona a incercat sa ajunga la un acord cu reprezentantii lui Marc-Andre ter Stegen pentru o prelungire a contractului.

Portarul neamt se afla la cel de-al saselea sezon pe Camp Nou, fiind titular indiscutabil si unul dintre cei mai iubiti jucatori de catre fani. In ultimele 6 luni, oficialii Barcelonei au incercat sa il convinga pe Ter Stegen sa accepte un nou contract, insa nu au ajuns inca la vreun acord. Chiar daca mai este destul timp pana la expirarea contractului, in iunie 2022, catalanii prefera sa obtina semnatura lui cat mai repede. Ter Stegen are o clauza de reziliere in valoare de 180 de milioane de euro pe Camp Nou.

Din cazul Ter Stegen vs Barca ar putea avea de castigat Chelsea. Clubul londonez monitorizeaza situtia neamtului la Barcelona, dupa ce acesta s-ar fi certat cu Messi la antrenamente. Presa catalana a scris ca cei doi si-ar fi adresat cuvinte grele. Cearta din interiorul echipei si refuzul prelungirii contractului pun sub semnul intrebarii viitorul lui Ter Stegen la Barcelona.