Modric, despre viitorul sau la Real Madrid! Ce decizie a luat Balonul de Aur!

Luka Modric a vorbit despre contractul sau cu Real Madrid.

Real Madrid l-a pierdut pe Cristiano Ronaldo in vara anului trecut, dupa ce portughezul a fost transferat de Juventus in schimbul a 100 milioane de euro. Un alt club din Italia, Inter Milano, a fost interesat de noul Balon de Aur de la Madrid, Luka Modric, insa croatul a luat o decizie asupra viitorului sau: vrea sa ramana pe Santiago Bernabeu. Contractul lui Modric expira in 2020.

"Mai am un an si jumatate din contract si sunt linistit, asa cum sunt de mult timp. Dorinta mea este sa ramana aici pentru mult timp. Sunt la fel de fericit ca in prima mea zi aici", a spus Modric.

Madrilenii au invins-o sambata pe Sevilla, scor 2-0, si au revenit pe podium, la 5 puncte de Atletico Madrid si 10 de marea rivala din Barcelona. Mijlocasul de 33 de ani a marcat golul doi, iar la finalul meciului a voribt de sansele pe care Realul le mai are la titlu.

"Suntem foarte fericiti ca jucat bine si ca am castigat cele trei puncte. Trebuie sa urmam aceasta cale. Toti am jucat foarte bine astazi, iar fanii asta vor sa vada. Aveam nevoie de un astfel de meci, sa ne bucure pe noi si pe suporteri. Eu m-am simtit foarte bine in ultima luna si jumatate. Nu trebuie sa ne gandim la ce face Barcelona sau cate puncte avem. Trebuie sa luam fiecare meci la rand. Trebuie sa luptam si sa vedem unde ne vom afla la finalul sezonului", a declarat Balonul de Aur, Luka Modric.