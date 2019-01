Real Madrid, macinata de tensiuni! "Sergio Ramos a pierdut respectul colegilor" Capitanul poate pleca de pe Santiago Bernabeu!

Real Madrid are parte de tot mai multe probleme interne.

Detinatoarea trofeului Uefa Champions League pare ca are tot mai multe probleme in acest sezon. Madrilenii au reusit sa revina pe podium, insa sunt la zece puncte distanta de marea rivala din Barcelona.

Sergio Ramos asteapta un nou contract de la Florentino Perez si cere un salariu de 18 milioane de euro pe sezon, cu 8 milioane mai mult decat primeste in acest moment. Oficialii clubului considera aceasta suma nefondata, pentru ca fundasul va atinge varsta de 35 de ani in 2021.

Mai mult, conducerea echipei madrilene a criticat atitudinea capitanului fata de venirea italianului Antonio Conte. "Am spus intotdeauna acest lucru: respectul se castiga, nu se impune", a spus Ramos, intrebat fiind de posibila venire a italianului.

Pe langa problemele administrative, Sergio Ramos pare ca nu se mai intelege nici cu colegii sai. In cadrul emisiunii sportive El Chiringuito, analistul Pipi Estrada a dezvaluit ca multi dintre componentii lotului nu il mai respecta pe capitanul Realului, dupa incidentul cu Sergio Reguilon. In cadrul antrenamentului, Ramos a fost atacat de tanarul jucator si s-a infuriat, sutand o minge in directia lui. Mai mult, conform aceluiasi jurnalist, Sergio Ramos si Isco nu isi vorbesc.

VIDEO cu momentul de tensiune dintre Sergio Ramos si Reguilon: