ULTIMA ORA! "Perla" de 70 de milioane de euro de la Real Madrid e OUT! Zidane nu il mai vrea! Anuntul momentului in Spania

Un jucator de la Real Madrid nu mai intra in planurile lui Zidane.

Real Madrid s-a impus marti seara in Champions League in fata celor de la Galatasaray, cu scorul de 1-0 si pastreaza sanse importante pentru calificarea in optimi.

Conform Diario Gol, Vinicius (19 ani) nu mai face parte din planurile lui Zidane, antrenorul francez fiind nemultumit de prestatiile atacantului brazilian. Acesta nu a inceput titular meciul de la Istanbul, dar a intrat pe parcurs insa a avut o prestatie modesta, nereusind sa aduca vreun plus in jocul madrilenilor.

Sursa citata mai spune ca Vinicius ar urma sa fie imprumutat la iarna, iar prima echipa care s-a interesat de brazilian este Real Valladolid, unde patron este Ronaldo Nazario. Astfel sansele ca Vinicius sa imbrace tricoul celor de la Valladolid la iarna sunt foarte mari.

In 9 meciuri jucate pentru Real Madrid in acest sezon, Vinicius a marcat un singur gol.

70 de milioane de euro este cota lui Vinicius in acest moment pe transfermarkt.com