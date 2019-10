Eden Hazard a fost la cativa centimetri de gol in meciul cu Galatasaray.

Hazard putea sa faca liniste la Istanbul, dar a ratat incredibil in repriza a doua. Belgianul de 100 de milioane s-a desprins de adversarul direct dupa o pasa magistrala a lui Benzema, a ramas singur cu Muslera, l-a depasit, apoi a trimis in forta, insa numai in transversala!