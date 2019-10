Ruptura TOTALA la Real Madrid! Florentino Perez si Zidane sunt la cutite din cauza portarului nominalizat la Trofeul Kopa 

Florentino Perez si Zinedine Zidane nu se mai inteleg sub nicio forma.

Zilele lui Zinedine Zidane pe banca lui Real Madrid sunt numarate. Inceputul de sezon deloc convingator pun sub semne de intrebare stabilitatea lui Zidane pe banca tehnica.

Real Madrid a fost invinsa in ultimul meci din campionat, in deplasarea de la Mallorca, cu 1-0, iar in Champions League, competitia care este preferata madrilenilor, s-a chinuit cu Galatasaray, in meciul castigat cu 1-0, prin golul marcat de Toni Kroos. Este prima victorie obtinuta de Real in acest sezon de Champions League, dupa ce a debutat cu o infrangere zdrobitoare cu PSG, scor 3-0 si a remizat pe teren propriu cu Brugge, scor 2-2.

Presedintele lui Real, Florentino Perez, se gandeste serios sa il inlocuiasca pe Zidane din cauza prestatiei slabe a echipei si a deciziilor mai putin intelepte pe care acesta le face. Ultima cearta dintre cei doi ar fi izbucnit din cauza deciziei francezului de a renunta la portarul Andreiy Lunin, care a plecat imprumutat la Real Valladoid. Zidane a decis ca nu are nevoie de serviciile portarului care a fost nominalizat la "Balonul de Aur - Trofeul Kopa" oferit celui mai bun fotbalist sub 21 de ani.

Lunin se afla pe lista celor 10 nominalizati, impreuna cu nume deja recunoscute in fotbalul mondial ca Matthijs de Ligt, Vinicius Jr. sau Joao Felix. Real Madrid a platit 16 milioane pentru portarul ucrainian pe care l-a luat de la Leganes, care are o cota de piata de 7.50 milioane de euro, conform Transfermarkt.