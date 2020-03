BREAKING NEWS: Presedintele care i-a adus lui Real Madrid stralucirea GALACTICA, in stare grava din cauza coronavirusului! Anunt socant in Spania

Spania vine dupa Italia la numarul de imbolnaviri cu coronavirus!

Ziarul Ideal din Madrid a anuntat in aceasta dimineata ca Lorenzo Sanz, fostul presedinte al lui Real Madrid, e la terapie intensiva, in stare grava, dupa ce a fost gasit pozitiv la coronavirus.

Sanz (76 de ani) a fost presedinte al lui Real Madrid din 1995 pana in 2000. Omul de afaceri a fost la conducerea lui Real in 1998, cand a adus Champions League pe Bernabeu pentru prima oara dupa o pauza de 32 de ani.



Sanz a ajutat clubul inclusiv financiar si i-a adus din banii sai la Real pe Davor Suker si Predrag Mihatovic. In 2000, in locul lui Sanz a venit presedinte al Real Florentino Perez.