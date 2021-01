Vestea pe care toti fanii din Romania o asteapta! Jusin Stefan a facut anuntul: "E posibil sa avem VAR in acest sezon!" La ce suma se va ridica implementarea sistemului

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Iustin Stefan, a facut anuntul inceputului de an in Liga 1!

Stefan a dezvaluit ca exista sanse foarte mari ca sistemul de asistenta video sa fie implementat chiar la sfarsitul acestui sezon in Liga 1.

"Pentru 2021, preocuparile sunt legate de implementarea VAR si disputarea tuturor meciurilor din cadrul actualului sezon. Nu stim cum vor decurge lucrurile, sunt anumite tari care au luat masuri mai dure generate de aparitia acelei noi tulpini de coronavirus, vedem ce se intampla acolo. Avem urmatoarele provocari, disputarea tuturor meciurilor din Liga I, pentru ca avem un program destul de incarcat.

Speram ca vremea sa tina cu noi, mai ales ca avem si EURO in vara si bineinteles implementarea VAR, incepand cu sezonul 2021-2022. Poate vom avea niste meciuri de test inspre finalul acestui sezon. Domnul Orlando Nicoara ( reprezentantul detinatorului de drepturi TV) este pregatit in ceea ce priveste partea tehnica, respectiv masinile VAR.

Ramane sa vedem la inceputul lunii ianuarie care este timpul de care au nevoie cei de la Comisia Centrala a Arbitrilor pentru a pregati arbitrii. Avem nevoie de acest sistem de arbitraj video pentru ca din punctul meu de vedere, apropo de neajunsurile din sezonul actual si sezonul trecut, au existat destule greseli de arbitraj.

Greseala este umana, nu cred ca este vorba de rea credinta, ci pur si simplu poate este si prea multa presiune in zona arbitrajului. Si consider ca acest sistem cu siguranta va usura lucrurile atat in privinta serviciilor prestate de ei, cat si in privinta imaginii competitiei. Pentru ca atata vreme cat ai greseli de arbitraj, imaginea competitiei Liga I este afectata si inclusiv zona de clasament poate fi afectata", a declarat Justin Stefan potrivit Agerpres.

Secretarul LPF a spus insa ca in pachetul de arbitraj video nu va fi inclusa si tehnologia pentru linia portii din cauza costurilor ridicate pe care le implica aceasta in acest moment.

De asemenea, Justin Stefan a explicat si cat va costa implementarea acestei tehnologii in Liga 1 si a tinut sa le multumeasca partenerilor media ai LPF care vor suporta costurile legate de echipament.

"Tehnologia pentru linia portii nu intra in pachet. Costurile sunt foarte mari la acest moment. Spre exemplu am primit anumite oferte cu costuri pentru fiecare club, undeva la 300.000-400.000 de euro, motiv pentru care in acest moment nu exista disponibilitati financiare nici la liga, nici la cluburi, nici la alti parteneri, pentru a putea implementa aceasta tehnologie.

In momentul in care ai acestea automobile VAR, costurile sunt mai scazute. Bineinteles ca ai costul autoturismului, costul echipamentului, dupa care anumite costuri de administrare, respectiv cel care conduce masina, operatorul tehnic, plus cei doi arbitri VAR. Undeva la 500.000 de euro ar fi costurile pentru tehnologie.

Tehnologia va fi achizitionata, costurile se vor diminua, ramanand doar zona de administrare. Trebuie sa multumim partenerilor media pentru ca acele costuri legate de echipament sunt suportate de catre ei", a mai spus Stefan sursei citate.