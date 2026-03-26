Rodri a recunoscut că nu ar refuza transferul la Real Madrid

Câștigătorul Balonului de Aur din 2024 a mărturisit că va lua o decizie în acest sens peste un an, când va intra în ultimul an de contract cu Manchester City. Înțelegerea sa cu echipa antrenată de Pep Guardiola va expira în vara anului 2027.

”Faptul că am jucat la Atletico de Madrid nu mă împiedică să joc la Real Madrid. Sunt și alți jucători care au urmat acest drum. Nu direct, ci în timp. Nu poți renunța la cele mai bune cluburi din lume.

Dacă am auzit vreodată că președintelui și directorului general de la Madrid le place Rodrigo Hernandez? Nu știu… poate că nu vorbesc cu mine. Vorbesc cu agentul meu.

Dacă mi-ar plăcea să joc din nou în Spania și la Madrid, în LaLiga? Mi-ar plăcea să revin, da. Evident. Mai am un an de contract, va veni un moment în care va trebui să ne așezăm la masă și să discutăm”, a spus Rodri, conform Marca.

În momentul în care a câștigat Balonul de Aur, Rodri s-a aflat în finală cu Vinicius Junior, starul celor de la Real Madrid. Toată presa din străinătate specula că brazilianul va fi marele câștigător, însă cu doar câteva ore înaintea galei s-a aflat că Rodri va ridica trofeul.

Din acest motiv, Vinicius și delegația celor de la Real Madrid nu s-a mai prezentat la gală și s-a vehiculat că, din acel moment, relațiile dintre Rodri și conducerea celor de la Real Madrid s-au răcit. Fotbalistul neagă acest lucru.

”Cred că au vrut să ne pună în opoziție pe Vinicius și pe mine, dar degeaba… eu simt un mare respect pentru el, pentru tot ce a făcut mai ales în acel an… până la urmă sunt alte persoane, terți, cei care decid cine câștigă Balonul de Aur”, a adăugat Rodri.