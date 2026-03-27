Real Madrid a reacționat după Turcia – România! Mesajul clubului de pe ”Bernabeu”

Real Madrid a reacționat după Turcia – România! Mesajul clubului de pe ”Bernabeu” CM 2026
România a pierdut în fața Turciei, scor 0-1, în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială. 

Turcia va juca finala play-off-ului cu Kosovo, în timp ce tricolorii vor mai disputa doar un meci amical cu Slovacia.

Reacția clubului Real Madrid după Turcia - România 1-0

La scurt timp după finalul meciului, Real Madrid a reacționat printr-o postare pe social media.

Având în vedere că Arda Guler, omul care a contribuit cu pasa decisivă la pasa decisivă este jucătorul lui Real Madrid, clubul de pe ”Santiago Bernabeu” a ținut să îl felicite pe mijlocașul de 21 de ani pentru calificarea în finala barajului pentru Mondial.

Real Madrid a postat o fotografie cu Arda Guler la care a adăugat scorul meciului, un emoji cu litera ”A”, simbol pentru assist, și un emoji cu o cupă, cu mesajul ”Calificare pentru Mondial 2026”.

Real Madrid l-a transferat pe Arda Guler în vara anului 2023, când mijlocașul turc a semnat cu formația de pe ”Santiago Bernabeu” un contract valabil până în 2029. Fotbalistul de 21 de ani a devenit un jucător de bază pentru Real Madrid și a atins o cotă de piață de 90 de milioane de euro.

  • În acest sezon, Arda Guler a marcat de patru ori și a oferit 13 pase decisive în cele 45 de meciuri în care a evoluat. 
Publicitate
Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO
FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor
Controverse în Turcia după victoria cu România! Starul acuzat că îi face echipa lui Montella
Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”
Lindsey Vonn, confesiune zguduitoare. Vedeta Jocurilor Olimpice de iarnă face dezvăluiri despre teribilul accident
Sezon fantastic pentru el! Daniel Chiriță a numit cel mai bun "under" din Superliga: "Va avea un viitor frumos"
Turcia - România 1-0. Dornici, dar neputincioși: umplem Bosforul cu lacrimi și mai stăm 4 ani

Lucescu a numit vinovatul după Turcia - România + ce s-a întâmplat în sală la finalul conferinței

Fotbalistul „uitat acasă” de Mircea Lucescu, elogiat: „Cel mai în formă din campionatul nostru”

Turcii, reacție zdrobitoare după victoria de la Istanbul: ”Asta au făcut românii”

România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor

Singura șansă a românilor: anunțul FIFA, în cazul în care naționala va merge la Mondiale



FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor
Controverse în Turcia după victoria cu România! Starul acuzat că îi face echipa lui Montella
Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”
„Coșmarul româncelor”, Eva Lys, prietenă bună a Gabrielei Ruse. Postările provocatoare ale tinerei germane
Edi Iordănescu: "Calificarea am ratat-o în grupă. Puteam obține primul loc!" Ce trebuie să facem pentru Mondialul din 2030
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
stirileprotv Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

