Real Madrid a reacționat după Turcia – România! Mesajul clubului de pe ”Bernabeu”

Turcia va juca finala play-off-ului cu Kosovo, în timp ce tricolorii vor mai disputa doar un meci amical cu Slovacia.

Reacția clubului Real Madrid după Turcia - România 1-0

La scurt timp după finalul meciului, Real Madrid a reacționat printr-o postare pe social media.

Având în vedere că Arda Guler, omul care a contribuit cu pasa decisivă la pasa decisivă este jucătorul lui Real Madrid, clubul de pe ”Santiago Bernabeu” a ținut să îl felicite pe mijlocașul de 21 de ani pentru calificarea în finala barajului pentru Mondial.

Real Madrid a postat o fotografie cu Arda Guler la care a adăugat scorul meciului, un emoji cu litera ”A”, simbol pentru assist, și un emoji cu o cupă, cu mesajul ”Calificare pentru Mondial 2026”.