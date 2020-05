Transferul low-cost pe care il pregateste Barcelona! Pe ce fundas au pus ochii catalanii! Mutarea surpriza la care nimeni nu se gandea

Un jucator de la Tottenham poate ajunge la Barcelona.

Barcelona se pregateste pentru un transfer la care nu s-ar fi gandit nimeni. Oficialii clubului au gasit o varianta ieftina pentru aparare, in conditiile in care Samuel Umtiti si Jean-Clair Todibo vor pleca de pe Camp Nou. Umtiti s-a confruntat cu multe probleme fizice, in schimb ce Todibo nu a confirmat si a fost imprumutat la Schalke in ultima parte a sezonului.

Presa din Spania scrie ca Barcelona l-au trecut pe lista de achiztii pe fundasul celor de la Tottenham, Juan Foyth (22 de ani). Foyth poate juca atat fundas dreapta, cat si fundas central. Acesta a venit la Tottenham in 2017 de la Estudiantes, in schimbul a 13 milioane de euro.