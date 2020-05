Simularea facuta de o publicatie sportiva anunta LIDERUL din La Liga! Cine are cele mai mari sanse sa castige campionatul dintre Barcelona si Real

In urma unei analize a prestatiilor echipelor, dar si a meciurilor ramase de disputat, o publicatie sportiva a facut o predictie in legatura cu incheierea campionatelor mari.

Onefootball a facut o predictie bazata pe datele echipelor din La Liga, pozitia din clasament si meciurile care urmeaza a fi disputate dupa reluarea campionatului, cel mai probabil la inceputul lui iunie.

Metoda de analiza foloseste punctele forte ale echipelor in ultimele 10 meciuri, atat pe teren propriu cat si in deplasare, date din meci precum golurile incasate si cele inscrise, suturi la poarta si un indicator al factorului de judecata.

Dupa mai mult de 155.000 de simulari pentru fiecare liga in parte, s-a ajuns la o predictie de incredere din punct de vedere stiintific in legatura cu finalul sezonului 2019/2020.

Astfel, Barcelona are 58% sanse de castig in La Liga, in timp ce Real Madrid are 39% sanse sa castige titlul. Urmate de cele doua sunt Sevilla si Getafe, care au mai putin de 5% sanse de castig.

Publicatia a analizat si restul campionatelor importante, iar in Premier League, Liverpool are 100% sanse, in timp ce sansele lui Bayern de a castiga Bundesliga sunt de 65%. In Serie A, sansele lui Juventus sunt de 58% pentru a-si adjudeca inca u campionat.

