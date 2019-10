Se intampla si la case mai mari! Cum a ajuns Rafael Nadal sa tina cu FC Barcelona, iar mai apoi cu Real Madrid

Spre surprinderea unora, Rafael Nadal este un impatimit al fotbalului si urmareste indeaproape fenomenul fotbalistic.

Echipa preferata a tenismenului din Mallorca este CF Real Madrid, cea mai titrata echipa de fotbal din istoria Spaniei si a Europei.

Fan Real Madrid, Nadal a tinut in copilarie cu FC Barcelona, datorita unchiului sau, Miguel Nadal

In copilarie, Nadal a fost suporterul clubului RCD Mallorca, echipa din zona natala a lui Rafa, dar si fanul rivalei lui Real Madrid, FC Barcelona, intrucat unchiul sau, Miguel Nadal era in acea perioada un jucator important al gruparii catalane.

Castigator a 19 titluri de mare slem, Rafael Nadal se poate mandri ca a fost ovationat la scena deschisa pe Stadionul Santiago Bernabeu. S-a intamplat in 2010, inaintea meciului dintre Real Madrid si Ajax. Nadal venea in acel an dupa 3 turnee de mare slem castigate, la Roland Garros, Wimbledon si US Open.

Intre timp, Rafa a mai castigat alte 10 titluri de mare slem, printre care alte 7 competitii castigate pe zgura pariziana de la Roland Garros.