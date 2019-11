De ce echipele mari au nevoie de antrenori pe masura! Exemplul dat de FC Barcelona

Ce se intampla la FC Barcelona? Toata lumea se intreaba acelasi lucru in aceste zile!

Lucrurile merg din rau in mai rau pentru Barcelona. Dupa victoria chinuita din turul cu Slavia, a urmat o infrangere usturatoare contra lui Levante. Unde mai pui ca cireasa de pe tort a fost pusa in returul cu Slavia de pe Camp Nou.

Doar 0-0 in Champions League pe Camp Nou in fata unei echipe din Cehia.

Pare ca s-a umplut paharul atat pentru fani cat si pentru conducere, iar dupa ce au fost eliminati in anii trecuti de Roma si Liverpool intr-un mod rusinos din Champions League, iar in acest sezon baietii nu-si gasesc deloc ritmul, Valverde are zilele numarate.

Allegri, Wenger sau Ten Hag? Cine sa fie urmatorul antrenor pentru Messi si compania?

Se pare ca Barcelona a fost o palarie prea mare pentru Valverde. Acelasi lucru il putem spune despre Tata Martino spre exemplu.

Se pare ca zicala conform careia "echipele mari joaca si fara antrenor" nu mai e potrivita pentru fotbalul din zilele noastre.

Am putut observa acest lucru si la Real cand experimentele "Solari" si "Lopetegui" au esuat.

Ramane de vazut daca Barcelona se poate redresa la timp pentru a nu-si scapa din vizor principalele obiective.