Transfer pe "repede inainte"! Griezmann, prezentare de urgenta la Barcelona in weekend: anuntul momentului in Spania

Telenovela transferului lui Griezmann se apropie de sfarsit.

Griezmann ar putea fi prezentat la Barcelona in acest weekend, in regim de urgenta, anunta Marca. Prezentarea atacantului francez ar fi programata pentru ziua de sambata. In cazul in care acest lucru nu se va intampla sambata, Griezmann va fi prezentat cel mai tarziu in primele zile ale saptamanii urmatoare.

Potrivit sursei citate, Barcelona a demarat deja procedurile bancare pentru deblocarea sumei de 120 de milioane care reprezinta clauza de reziliere a lui Griezmann. Pana in urma cu 10 zile, adica pana la 1 iulie, clauza de reziliere a lui Griezmann era de 200 de milioane de euro acesta fiind si motivul pentru care Barcelona a intarziat atat de mult.