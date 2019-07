Fotbalistul de zece la BAC vrea sa ia nota maxima si la fotbal! Barcelona e visul cel mare al pustiului premiant de la U Cluj

Robert Dican joaca la U Cluj, dar a facut liceul la Cugir.

Baiatul a luat BAC-ul cu 9.96. La chimie si matematica, el a luat 10, iar la romana 9.90! In cei patru ani de liceu, Robert a luat doar note de zece.

"Mereu mi-au placut in liceu chimia si biologia. Pot sa spun ca BAC-ul a fost accesibil pentru majoritatea elevilor, atata timp cat au depus un efort minim in cei 4 ani de liceu", spune Robert Dican.

Dican se pregateste sa intre la facultate, in Cluj. Si cu fotbalul vrea sa ajunga departe.

"Eu de mic am tinut cu Barcelona, acum stiu ca e f greu sa ajungi acolo, dar o sa iau exemplul lui Razvan Marin, care s-a dus in campionatul Belgiei, pe acolo as vrea sa ajung", spune tanarul.